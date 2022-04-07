بعد عامَيْ كورونا.. الأسر السعودية تعود للتسابق على تنظيم السفر الرمضانية بالمساجد

أبو أحمد، وهو جار لأحد المساجد في أحد أحياء مدينة الدمام؛ يقول: هذه مشاريع خيرية تعاونية يقصد منها الثواب والأجر الوارد في تفطير الصائمين، وحيث إن الكثير من العمالة الذين يعوزهم الحصول على الأكل وأكثرهم دخله قليل وربما لا يعمل، ولديهم غالبًا عوائل وأُسر، فأرى أن تشجيع هذه المشاريع والمساهمة معهم فيها أجر كبير، وكذا يثيب الله من قام بخدمتهم في الطبخ والإعداد وتقديم المأكولات المناسبة، وكذا من سعى في جمعهم وإعلامهم وحملهم وإرجاعهم؛ وذلك لأنه من التعاون على الخير.