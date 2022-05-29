بعد غيابه منذ 8 أيام.. العثور على "مفقود عدل جدة" بصحة جيدة اليوم

عُثر صباح اليوم على "مفقود عدل جدة"، الشاب ياسين بحني الزبيدي، في جدة، بعد أن خرج قبل ثمانية أيام من منزله بحي العدل بالمحافظة؛ وتحديدًا الجمعة قبل الماضية، عندما ذهب في الحادية عشرة صباحًا لأداء الصلاة، واختفى بعدها، ليتم العثور عليه وهو بصحة جيدة اليوم.