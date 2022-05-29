بعد غيابه منذ 8 أيام.. العثور على "مفقود عدل جدة" بصحة جيدة اليوم

عُثر صباح اليوم على "مفقود عدل جدة"، الشاب ياسين بحني الزبيدي، في جدة، بعد أن خرج قبل ثمانية أيام من منزله بحي العدل بالمحافظة؛ وتحديدًا الجمعة قبل الماضية، عندما ذهب في الحادية عشرة صباحًا لأداء الصلاة، واختفى بعدها، ليتم العثور عليه وهو بصحة جيدة اليوم.
وقال ابن أخته "أحمد الزبيدي": الحمد لله، عثر على خالي صباح اليوم من قِبَل عدد من أقاربه. وهو بصحة جيدة.
وقدم ذووه خالص الشكر والتقدير لـ"سبق" وقرائها، على مساندتهم للجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم، من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه، واتصالهم وسؤالهم عن وضع المفقود.
وقال الزبيدي نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من شارك وسعى في البحث، وكل من كتب ونشر، وكل من له دعوة بظهر الغيب، وكل قريب أو بعيد نعرفه ولا نعرفه، وكلمات الشكر لا توفيكم حقكم.. نسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ويبارك في أعماركم وأولادكم، ويجعل كل ما قدمتموه في موازين أعمالكم.
وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس مناشدة ذوي "المفقود الزبيدي" للبحث عنه ومساندة الجهود الأمنية التي ساهمت بدور كبير في البحث عنه، قبل أن يعثر عليه ذووه وهو بصحة جيدة في محافظة جدة، بعد خروجه من منزله قبل ثمانية أيام.