بعد غياب دام سنتين.. فتح أبواب الاعتكاف في الحرمين الليلة

وقال الرئيس العام، في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر: احرصوا على تحرّي ليلة القدر في العشر الأواخر عسى أن يمنّ الله عليكم بإدراك فضلها فهي ليلةً خير من ألف شهر وتعدل أربعًا وثمانين سنة، مؤكدًا جاهزية الرئاسة الكاملة لعشرة العتق من النار.