بعد فوز "أم القرى" بجائزة مكة للتميز.."عبدالله كامل": "وجهة مسار تُقدم حلولاً مميزة"

وقال: هذا الفوز يعكس كذلك امتياز الوجهة بدءًا من تصميمها الفريد القائم على بنية تحتية تدعم المنظومة الاستثمارية للمئة عام القادمة، مرورًا ببيئتها المتكاملة وانتهاءً بحلولها المميزة التي تُقدمها لسكان مكة وزائريها على حد سواء، فضلاً عما تقدمه لكل من يستثمر في هذه البيئة المكية الفريدة.