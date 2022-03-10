بعد فوز "أم القرى" بجائزة مكة للتميز.."عبدالله كامل": "وجهة مسار تُقدم حلولاً مميزة"

تسلّمت شركة أم القرى للتنمية والإعمار جائزة مكة للتميز بدورتها 13 في فرع التميز الاقتصادي، عن "وجهة مسار"، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة؛ بما يعكس أهمية الوجهة اقتصاديًّا وتحقيقها أبرز مقومات التميز في التصميم والتنفيذ والرؤية المستقبلية.
وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل، الذي عبر خلال كلمته خالص الشكر والامتنان للأمير خالد الفيصل، معتبرًا أن فوز "وجهة مسار"، يعكس تبني الشركة أحدث استراتيجيات صناعة الوجهات باحترافية عالية.
وقال: هذا الفوز يعكس كذلك امتياز الوجهة بدءًا من تصميمها الفريد القائم على بنية تحتية تدعم المنظومة الاستثمارية للمئة عام القادمة، مرورًا ببيئتها المتكاملة وانتهاءً بحلولها المميزة التي تُقدمها لسكان مكة وزائريها على حد سواء، فضلاً عما تقدمه لكل من يستثمر في هذه البيئة المكية الفريدة.
وتعمل جائزة مكة للتميز، بفروعها التسعة، على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، كما تسعى لتوظيف التقنيات الحديثة في التطوير، ارتقاءً بمستوى الأداء والجودة وتنميةً وتطويراً للموارد البشرية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن "مسار" تعد وجهةً عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية ستشكل عند انتهائها معلمًا حضارياً في مكة المكرمة يسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، ويقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل من مكة المكرمة وجهةً جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.