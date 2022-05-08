بعد فيديو لشاب سعودي عالق في المغرب..أمير الباحة يوجّه بالمتابعة العاجلة

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بمتابعة عاجلة لحالة مواطن سعودي موجود في المملكة المغربية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلمت "سبق" بأن سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب استنفرت للبحث عن المواطن بالتعاون مع السلطات المغربية، وأنها تولي الموضوع أهمية كبيرة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه شاب سعودي وهو يتحدث عن مكوثه في المغرب منذ شهر 11 عام 2021، وذكر أنه من أهالي منطقة الباحة، وحرص موثقوه على انتشاره لتتم مساعدة المواطن.