بعد فيديو لشاب سعودي عالق في المغرب..أمير الباحة يوجّه بالمتابعة العاجلة

وكان مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه شاب سعودي وهو يتحدث عن مكوثه في المغرب منذ شهر 11 عام 2021، وذكر أنه من أهالي منطقة الباحة، وحرص موثقوه على انتشاره لتتم مساعدة المواطن.