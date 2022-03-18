بعد قرار رفع الفائدة.. ترقُّب لتراجع أسعار العقار وإعادة التوازن للسوق

يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أصدرت تقريرًا سابقًا لها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع عام 2021م. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9 % في الربع الرابع من عام 2021م؛ ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7 %. كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7 % و"الزراعية" بنسبة 0.2 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.