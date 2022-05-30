بعد قضية "فتاة موسم جازان".. "الموارد البشرية": لا عقوبة على المُبلّغ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا عقوبة على الشخص الذي يبلغ عن حالة تعنيف، حتى لو لم تثبت صحتها بعد التحقيق، بشرط التبليغ بشكل قانوني من خلال الطرق الرسمية، داعيًا المواطن والمقيم إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن أي حالات عنف أسري يتم رصدها، وألا ينشرها على مواقع التواصل حتى لا يقع تحت طائلة القانون.