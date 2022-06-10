بعد مذكرة "صندوق الاستثمارات".. مصنع "بي.آر.إف" للأغذية ينطلق بالسعودية

قالت شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، إنها بدأت عملياتها في مصنعها بمدينة الدمام في السعودية، مؤكدة أن السوق السعودي من أهم أسواقها في الشرق الأوسط.
وأضافت الشركة، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أنها استثمرت 18 مليون دولار في مصنع مدينة الدمام؛ بهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 1200 طن شهرياً.
يُذكر أن شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية وقّعت في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع "صندوق الاستثمارات العامة" لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن بالمملكة، باستثمارات قيمتها نحو 350 مليون دولار.
وبيّنت أنها ستملك حصة 70% في المشروع في حين سيملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الباقية.