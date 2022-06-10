بعد مذكرة "صندوق الاستثمارات".. مصنع "بي.آر.إف" للأغذية ينطلق بالسعودية

قالت شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، إنها بدأت عملياتها في مصنعها بمدينة الدمام في السعودية، مؤكدة أن السوق السعودي من أهم أسواقها في الشرق الأوسط.