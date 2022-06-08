بعد مرور عامين من الزواج.. حكم بفسخ نكاح مواطنة لعدم الوطء

ووفقاً للثابت بالدعوى، وعملاً بقول الله تعالى (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، وعملاً بقول الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يُزال)، ووفقاً لأقوال أهل العلم من أنّ (وقوع الضرر الذي يجعل معه الحياة الزوجية مستحيلاً وموجب لفسخ عقد النكاح من دون عِوَض) حكمت الدائرة بفسخ النكاح بلا عوض، وحيث اعترض المدعى عليه على الحكم الابتدائي، ولعدالة القضاء تم تأييد الحكم الابتدائي وصدّق الحكم.