بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.. "المتحمي" يترجل ويغادر أسوار "موهبة"

بعد 40 عامًا من العمل والعطاء في القطاع الحكومي، ترجَّل الفارس عن صهوة جواده؛ إذ أعلن حساب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" صباح اليوم مغادرة الأمين العام للمؤسسة، الدكتور سعود المتحمي (65 عاما)، أسوار "موهبة" بعد أن سكن قلوب الموهوبين والمبدعين، بمسيرة حافلة بالإنجازات التي حققها أبناؤه الموهوبون والمبدعون، كان آخرها اكتساح الفريق السعودي الفرق المشاركة في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، المقام في أتلاتنا بولاية جورجيا الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الحالي؛ وذلك بنيله 22 جائزة عالمية.