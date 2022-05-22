بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.. "المتحمي" يترجل ويغادر أسوار "موهبة"

بعد 40 عامًا من العمل والعطاء في القطاع الحكومي، ترجَّل الفارس عن صهوة جواده؛ إذ أعلن حساب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" صباح اليوم مغادرة الأمين العام للمؤسسة، الدكتور سعود المتحمي (65 عاما)، أسوار "موهبة" بعد أن سكن قلوب الموهوبين والمبدعين، بمسيرة حافلة بالإنجازات التي حققها أبناؤه الموهوبون والمبدعون، كان آخرها اكتساح الفريق السعودي الفرق المشاركة في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، المقام في أتلاتنا بولاية جورجيا الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الحالي؛ وذلك بنيله 22 جائزة عالمية.
وغرد حساب "موهبة" قائلاً: "اليوم يترجل أمينها وقائد شغفها ووالد موهوبيها.. تتقدم مؤسسة موهبة، ومجلس إدارتها، ومنسوبوها وطلابها، بكل فخر واعتزاز لمعالي د. سعود المتحمي، بأكاليل وفاء وباقات شكر وامتنان لمسيرته العامرة، وجهوده القديرة، وقيادته التي أوصلت موهبة للعالمية، متربعة على منصات القمم والمعالي، راجين من الله العلي العظيم أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في جهودكم المبذولة، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، فأنتم بفضل الله أفضل مَن أدى عمله بإتقان وإخلاص. وفقكم الله وزادكم من فضله في محطات قادمة لخدمة القيادة الرشيدة والدين والوطن".
وكتب الدكتور المتحمي تغريدة، قال فيها: "أقدر عاليًا لكم زملائي وزميلاتي في موهبة مشاعركم الرائعة والنبيلة تجاهي. لقد غمرتموني بهذه العبارات التي تدل على صدق المشاعر. امضوا بمؤسستنا موهبة وموهوبيها إلى مستقبل مشرق وواعد بإذن الله. أسال الله أن يحيطكم برعايته وحفظه، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وتسديده".
وانطلقت مسيرة الدكتور المتحمي، أستاذ الرياضيات الذي درس في 3 قارات، الذي وُلد في "طبب" بمنطقة عسير عام 1378، من جامعة الملك سعود مرورًا بمجلس الشورى، وختامًا في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
ودشن ناشطون في "توتير" وسم #شكرًا_سعود_المتحمي، ثمَّنوا فيه العطاء والجهد والبناء الذي قدَّمه الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود المتحمي، طيلة السنوات التي استثمر خلالها في عقول الموهوبين والمبدعين، وحصدوا الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية.