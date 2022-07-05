بعد معاناة 10 سنوات.. "مستشفى الحبيب" بالقصيم يُعيد لثمانينية القدرة على المشي

ولفت إلى أن الجهود المبذولة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، مشيراً إلى تحسنها منذ اليوم الأول للعملية، إذ استطاعت الوقوف والمشي تدريجياً وتخضع حالياً للعلاج التأهيلي، مثمّناً جهود الفريق الطبي المشارك في العملية في تخصصات التخدير والقلب وتأمين تقنيات حديثة ومتطورة، الأمر الذي أسهم في تقديم رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية للمريضة ساعدت في الإسراع بشفائها وعودتها لمنزلها في اليوم الخامس من العملية وهي في حالة صحية ممتازة، ولله الحمد.