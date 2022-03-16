بعد مغادرة الملك المستشفى.. "الدوسري": هذه المواقف تُظهر روح السعوديين الحقيقية

تصدّر وسم "خادم الحرمين الشريفين" ووسم "سلامتك يابو فهد" الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة.
وعبّر أبناء الوطن عن مشاعرهم الوطنية الصادقة وحبهم لقائدهم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وسجل الوسم مشاركة أكثر من 35 ألف مواطن في الدقائق الأولى من إعلان الديوان الملكي مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وعبّر، خلال الوسم، العديد من المواطنين عن مشاعر الفرح والسرور بخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بصحة وعافية؛ في صورة أظهرت روح السعوديين الحقيقية وجسدت قوة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالمملكة.
وعلّق الإعلامي سلمان الدوسري حول ذلك في تغريدة له على "تويتر" بالقول: تظهر روح السعوديين الحقيقية في مثل هذه المواقف، يلتفون حول قائدهم، يشعرون أن سلامته سلامتهم، ويدعون ربهم أن يحفظه لهم، لا عجب؛ فالعلاقة الخاصة بين الحاكم والمحكوم بالمملكة نادرة ومميزة.