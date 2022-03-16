بعد مغادرة الملك المستشفى.. "الدوسري": هذه المواقف تُظهر روح السعوديين الحقيقية

وعلّق الإعلامي سلمان الدوسري حول ذلك في تغريدة له على "تويتر" بالقول: تظهر روح السعوديين الحقيقية في مثل هذه المواقف، يلتفون حول قائدهم، يشعرون أن سلامته سلامتهم، ويدعون ربهم أن يحفظه لهم، لا عجب؛ فالعلاقة الخاصة بين الحاكم والمحكوم بالمملكة نادرة ومميزة.