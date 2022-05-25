بعد مغامرة "إفرست" ورفعه العلم السعودي.. وزير الرياضة يهنئ المغامر "الشيباني"

أنهى المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، تسلق قمة جبل إفرست في إنجاز سعودي جديد، حيث تمكّن من التسلق والوصول لأعلى قمة في العالم على ارتفاع (٨.٨٤٨م).
وهنّأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في اتصالٍ هاتفي، المغامر السعودي، على هذا الإنجاز المميز، منوهاً بما يتمتع به الشباب السعودي من همة وطموح عاليين نحو تحقيق أفضل الإنجازات والأرقام لبلادهم على الأصعدة والمستويات كافة.
من جهته، قدّم الدكتور الشيباني، شكره وتقديره لوزير الرياضة على هذه التهنئة، وعلى كلماته ودعمه الكبير للشباب السعودي، وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق أفضل الإنجازات والأرقام لهذا الوطن الغالي، كما قدّم الشيباني شكره للشركات الراعية والذين كان لهم الدور البارز في تقديم الدعم اللوجستي وتوفير احتياجات الرحلة.
يُشار إلى أن المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، سبق أن اختارته مجلة "فوربز" ضمن أكثر رواد الأعمال إبداعاً في المملكة لعامين متتاليين 2013 - 2014، وهو كاتب، ورائد أعمال، ورياضي مغامر يعشق التحديات، وأول سعودي يحمل شعلة الأولمبياد، وسبق أن تسلّق ست قمم في رحلته الجبلية لقمم القارات السبع الأعلى على مستوى العالم، ليحقق هذا الإنجاز السعودي العالمي، جوهر ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في محاورها الصحية.