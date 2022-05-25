بعد مغامرة "إفرست" ورفعه العلم السعودي.. وزير الرياضة يهنئ المغامر "الشيباني"

يُشار إلى أن المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، سبق أن اختارته مجلة "فوربز" ضمن أكثر رواد الأعمال إبداعاً في المملكة لعامين متتاليين 2013 - 2014، وهو كاتب، ورائد أعمال، ورياضي مغامر يعشق التحديات، وأول سعودي يحمل شعلة الأولمبياد، وسبق أن تسلّق ست قمم في رحلته الجبلية لقمم القارات السبع الأعلى على مستوى العالم، ليحقق هذا الإنجاز السعودي العالمي، جوهر ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في محاورها الصحية.