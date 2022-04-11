بعد مقتل طالب على يد زميله بجدة.. تربويون يطالبون ببيئة تربوية نفسية

وفي هذا الإطار، أكد لـ"سبق" خبراء تربويون أن هناك حلقة مفقودة بين المدرسة والمعلم والمنزل؛ فمعظم المعلمين افتُقِدَت منهم روح التربية النفسية، وأصبح معلماً يؤدي وظيفته ثم يذهب، بينما هناك معلمون تكمن فيهم روح التربية، فقد يستطيع قراءة ما لدى الطالب من مشاكل ومساعدته في حلها، بينما معظم المدارس تفتقد روح المتابعة للطالب، فيما حمّلوا بيئة الطالب في البيت النصيب الأكبر من التربية والتواصل مع المدرسة، وخلق بيئة جيدة تنعكس على الطالب في مدرسته.