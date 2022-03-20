بعد مقتل 114 عنصراً من قياداتها .."الحوثي" يضلل أتباعه بالمسيرات لتغطية الخسائر

وتفصيلاً، تسعى المليشيا الحوثية من إطلاق الطائرات للتأثير على المدنيين، فيما تؤكد هذه العمليات على استمرار تورط الميليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني، وسط استنكار وإدانة العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم لإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرر بشكل يومي ضد مناطق المملكة عامة، ومناطق الجنوب خاصة.