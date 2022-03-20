بعد مقتل 114 عنصراً من قياداتها .."الحوثي" يضلل أتباعه بالمسيرات لتغطية الخسائر

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المفخخة نحو بعض مناطق المملكة بشكل همجي وعشوائي جراء الحالة الهستيرية التي تعشيها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الماضية .
وتفصيلاً، تسعى المليشيا الحوثية من إطلاق الطائرات للتأثير على المدنيين، فيما تؤكد هذه العمليات على استمرار تورط الميليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني، وسط استنكار وإدانة العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم لإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرر بشكل يومي ضد مناطق المملكة عامة، ومناطق الجنوب خاصة.
واعترفت الميليشيا الحوثية مؤخراً بوقوع خسائر بالغة في صفوفها بجبهات القتال، وحسب مصادر عسكرية فإن الحوثيين شيعوا بشكل رسمي في الفترة من ٩ إلى 17 مارس الحالي ١١٤ضابطاً وضابط صف قتل أكثرهم في جبهتي حرض وعبس شمال اليمن.
وبينت ذات المصادر أن بينهم لواء و3 عمداء و7 يحملون رتبة عقيد و17 مقدماً و20 رائداً و11 نقيباً و15 ملازم أول و28 ضابط صف.