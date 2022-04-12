بعد مقطع فيديو متداول.. "المرور" يطيح بقائد مركبة عكس السير بأحد شوارع مكة

وتفصيلًا، تجاوبت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة مع مقطع يظهر قائد مركبة يقوم بعكس أحد الشوارع الرئيسية في مخطط الشرائع، مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، والتحايل على نظام الرصد الآلي.