بعد مقطع فيديو متداول.. "المرور" يطيح بقائد مركبة عكس السير بأحد شوارع مكة

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة قائد مركبة قامت بعكس السير، والتحايل على نظام الرصد الآلي في أحد الشوارع بمكة المكرمة.
وتفصيلًا، تجاوبت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة مع مقطع يظهر قائد مركبة يقوم بعكس أحد الشوارع الرئيسية في مخطط الشرائع، مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، والتحايل على نظام الرصد الآلي.
على الفور تمكّنت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة من ضبط المركبة وإحالة قائدها لهيئة المخالفات والجزاءات المرورية وتطبيق الأنظمة بحقه.
يُذكر أن مخالفة عكس السير تصل إلى مبلغ 3000 ريال، وتعد من المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر.