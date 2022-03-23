بعد موافقة مجلس الوزراء.. نادي الإبل يتهيّأ لتنظيم سرية الهجّانة الملكية

ورفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.