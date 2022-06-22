بعد نهاية جولته.. "التليدي": جهود ولي العهد في دعم الاستقرار درس في العقلانية السعودية

وتابع "التليدي": "تركيا دولة محورية في المعادلة الإقليمية للشرق الأوسط، لذلك من الطبيعي أن تشجع الرياض أي خطوات تقارب مع تركيا لحيوية مركزها سياسيًا وموقعها جغرافيًا، إلا أن على أنقرة الاستفادة من دروس الأمس التي كلفت تركيا قيمة ذلك الموقع السياسي، والتعاطي مع القضايا الإقليمية من منطلق المصالح المشتركة والحرص على أمن المنطقة واستقرارها".