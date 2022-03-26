بعد هجمات الحوثي.. "الذيابي": تحذير السعودية للعالم بشأن إمدادات الطاقة.. "ضربة معلم"

وفي مقاله "ينبغي ألا يعمي أعين العالم!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الذيابي: "إعلان السعودية -ولأول مرة- أنها لن تكون مسؤولة عن أي نقص في إمدادات الطاقة العالمية تتسبب فيه الهجمات الإرهابية الحوثية- الإيرانية على منشآتها النفطية؛ يعتبر (ضربة معلم)، منذ تصدير أول شحنة نفطية سعودية في 1939. فقد جاء في وقت تعصف فيه الضبابية بإمدادات الطاقة والغاز، جراء التوترات الجيوسياسية والعسكرية الناجمة عن الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا. وكذلك استمرار الإجرام الحوثي- الإيراني المتمثل في استهداف المدنيين والمنشآت النفطية السعودية؛ وهو إجرام بحق العالم؛ لأن المتضرر منه ليس السعودية وحدها؛ بل جميع دول العالم، التي تمثل إمداداتُ الطاقة بالنسبة لها عصب حياتها، والمحرك لنشاطها الاقتصادي. ولذلك لم يكن مستغربًا أن تكشف "بلومبيرغ" أخيرًا أن مصادر أمريكية مطلعة أكدت لها أن استمرار الموقف الأمريكي تجاه الرياض، في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يُعيق تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وأضافت أن إدارة بايدن الديموقراطية بدأت تبدل موقفها من السعودية فعليًّا، بعدما أيقنت واشنطن أن المملكة هي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، وأنها دولة فاعلة ومؤثرة ولها وزن سياسي كبير على مستوى الإقليم والعالم، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه".