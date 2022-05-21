بعد 12 ساعة.. العثور على مقيم سوداني "راعي إبل" تائهاً بصحراء جنوب المهد

وتعود التفاصيل، لحين تلقي أحد معارف المقيم الذي يعمل راعي إبل اتصالاً منه يفيد فيه بأنه ذهب سيراً على الأقدام قاصداً حظيرة شخصٍ آخر، لكنه تاه عنها وأخطأ طريق العودة ولا يعرف أين مكانه الحالي، وأنه يعاني عطشاً شديداً ويخشى الهلاك، ثم انقطع الاتصال، وأصبح هاتفه مغلقاً، حيث أبلغ الأخير شرطة محافظة مهد الذهب بالاستغاثة التي تلقاها.