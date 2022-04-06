بعد 12 ساعة من نشر "سبق".. المتضرر من "كهرباء قلوة" يتلقى إشعارًا بموعد الإزاحة
في تجاوبٍ مع ما نشرته "سبق"؛ أشعرت شركة الكهرباء المواطن المتضرر من أسلاك الضغط العالي في محافظة قلوة، بموعد فصل التيار لنقل الخطوط الهوائية وإزاحة الأسلاك.
وأوضح المواطن عوض الغامدي، أنه تلقى رسالة من أحد مسؤولي الشركة بالباحة -تحتفظ "سبق" باسمه- ورد فيها "تم تحديد موعد الفصل السبت بعد القادم يوم ١٦ إبريل ما لم نواجه أي مشاكل تشغيلية تعيق تنفيذ الفصل"، وذلك بعد نشر "سبق" المناشدة بـ 12 ساعة، والتي اختصرت 15 شهرًا من المطالبات، كانت نهايتها 5 أشهر بانتظار إذن فصل التيار.
وكانت "سبق" نشرت المطالبة بإزاحة الأسلاك بعنوان "في قلوة أسلاك الكهرباء تعيق البناء.. ومطالبات بالإزاحة والتعويض"، والذي قال فيها المواطن: "تقدمت بطلب لشركة الكهرباء منذ أكثر من 15 شهرًا بشأن إزاحة شبكة الضغط العالي من فوق منزلي الذي أشيده، وتسبب تباطؤ الشركة في توقُّف إنشائي المنزل على الرغم من تركيب الأعمدة الجديدة من قِبل المقاول منذ 5 أشهر، إلا أن شركة الكهرباء لم تمنح المقاول إذنًا بفصل التيار ليتمكن من نقل خطوط الضغط العالي، وذلك منذ مطلع شهر نوفمبر عام 2021".