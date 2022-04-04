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بعد 14 عامًا من آخر حضور للطلاب في المدارس بشهر رمضان.. الطلبة يبدون تجاوبًا وتفاعلاً

الأسرة شريكٌ مع المدرسة في تهيئة الطلاب وإعدادهم نفسيًّا وبدنيًّا للدراسة في الشهر الفضيل