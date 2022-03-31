بعد 156 يومًا.. فعاليات منطقة "ونتروندرلاند" تودع اليوم زوارها

أعلن موسم الرياض عن انتهاء فعاليات منطقة ونتروندرلاند بنهاية اليوم الخميس، وذلك بعد خمسة أشهر من انطلاقتها في 27 من شهر أكتوبر الماضي.
وكتب "موسم الرياض" عبر حسابه بتوتير: "اليوم آخر يوم لمنطقة #ونتر_وندرلاند.. ننتظركم تعيشون معنا الأجواء الرهيبة".
وقد وصل عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" إلى 15,000,000 زائر في مناطقه الـ 13.
وكانت منطقة "الرياض ونتر وندرلاند"، قد انطلقت الأربعاء 1443/3/21 هـ الموافق 2021/10/27 م كخامس منطقة تُفتتح في موسم الرياض 2021، بمجموعة رائعة من العروض النارية والألعاب المختلفة تناسب جميع الأعمار وسط إقبال كبير من الزوار وسلاسة في التنظيم.
وضمّت المنطقة العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها؛ منطقة "ماجيك توي بوكس"، التي تقام فيها الكثير من العروض والأنشطة للطفل، مثل الشخصيات المتجولة والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المقدمة للبالغين، منها ألعاب "سكاي لوب" التي تعد أول سكاي لوب متنقلة في العالم، تتسع لنحو 12 راكبًا في الجولة الواحدة، و"بيت الرعب"، و"حلبة التزلج" وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، حيث يبلغ عدد الألعاب أكثر من 103 لعبات.
واحتوت منطقة "الرياض ونتر وندرلاند " على "خيمة السيرك" التي تقدم العروض البهلوانية، "المهرجان الشتوي"، حيث أقيمت الفعاليات في محيط ثلجي بالكامل، ومنها: Frozen Maze، وهي متاهة ثلجية تستخدم للفعاليات المتعددة، والعروض الموسيقية والضوئية، والألعاب المتوفرة في المنطقة مزودة بتعليمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وضمت المنطقة قاعة احتفالات مصممة خصيصًا لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، إضافة إلى وجود العديد من العروض العالمية الجوالة في طريق العجائب.