بعد 156 يومًا.. فعاليات منطقة "ونتروندرلاند" تودع اليوم زوارها

وضمّت المنطقة العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها؛ منطقة "ماجيك توي بوكس"، التي تقام فيها الكثير من العروض والأنشطة للطفل، مثل الشخصيات المتجولة والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المقدمة للبالغين، منها ألعاب "سكاي لوب" التي تعد أول سكاي لوب متنقلة في العالم، تتسع لنحو 12 راكبًا في الجولة الواحدة، و"بيت الرعب"، و"حلبة التزلج" وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، حيث يبلغ عدد الألعاب أكثر من 103 لعبات.