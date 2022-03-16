بعد 20 عامًا بالقطاع الخاص.. "عجب": 4 أيام و6 ساعات عمل تكفي.. وغير ذلك هدر للموارد

وفي مقاله "العمل 6 ساعات كافية" بصحيفة "المدينة"، يقول عجب: "كان (أندرو بوير) المدير التنفيذي لشركة (رويس ليزر) للمصنوعات الجلدية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، بحاجة إلى تحفيز العاملين لديه في الشركة، والذين كان يُطلب منهم العمل لنحو 9 أو 10 ساعات يومياً، لذا قرر تقليص ساعات العمل إلى 7 ساعات يومياً، وقد أثمرت الفكرة وزاد إنتاج العاملين على خط التجميع بالمصنع من 10 إلى 15%، فضلاً عن ذلك رفع رواتب العاملين بنسبة بلغت 15%، مما أسعد العمال الذين أعربوا عن تقديرهم وترحيبهم بتلك الفكرة التي أتاحت لهم فرصة العودة مبكراً إلى منازلهم، وقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم".

هذا ما فعلته "الموارد البشرية"

ويقارن "عجب" ما حدث بالولايات المتحدة مع ما حدث بالمملكة، ويقول: "أما لدينا فما أن ظهرت شائعة تقليص أيام العمل إلى 4 أيام وإجازة أسبوعية 3 أيام، والتي تنفس معها موظفو القطاع الخاص الصعداء، حتى سارعت الموارد البشرية بنفي عزمها دراسة موضوع تقليص أيام العمل، وأن ما تدرسه هو مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية".