بعد 3 سنوات.. "سليمان الحبيب" بالسويدي يُنهي معاناة "ستينية" بزراعة ناجحة للكلى

وأضاف أن العمليتين اللتيْن تم إجراؤهما للمتبرع والمريضة، استغرقتا 3 ساعات ونصفًا، وقد تم فيهما استئصال وزراعة الكلى، وتوصيل الأوردة والشرايين؛ حيث استجابت الكلى المزروعة للجسم ولله الحمد، والمريضة الآن بصحة جيدة، وبدأت في مرحلة التعافي بعد أن تقبل جسمها عملية الزراعة وخروج كل السموم بنجاح، ولم تعد تحتاج إلى الغسيل الكلوي، وبفضل الله خرجت من المستشفى بعد 8 أيام من الجراحة وبدأت تمارس حياتها.