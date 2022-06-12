بعد 4 عقود من انطلاقها.. "جستن" العريقة تكرّم رواد التربية وعلم النفس

واستمر "البدر" في دعم الجمعية وأنشطتها، حيث كان عضواً في مجلس إدارتها خلال الدورة الثالثة، واستمر مشاركاً بفعالية في أنشطة الجمعية المختلفة، كما عمل عميدا لشؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، ووكيلاً للجامعة، ثم عين بأمر ملكي أميناً عاماً لمجلس الشورى لمدة اثني عشر عاماً، وله مشاركات فاعلة في الأعمال والجمعيات الخيرية والتطوعية، حيث كان عضواً وأميناً لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” لمدة تربو على خمسة عشر عاماً.