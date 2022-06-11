بعد 8 أعوام من الوعود.. "فاعل خير" ينقذ مقاول مشروع مقبرة الجوة بالعارضة

يبحث سكان قرية "الجوة السفلى" جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان منذ ثمانية أعوام عن إجابة عن أسباب توقُّف مشروع المقبرة، وانسحاب المقاول بعد صب الميدة، موضحين أن فاعل خير تدخَّل لإكمال السور حماية للقبور من دهس المواشي والحيوانات الضالة، لافتين إلى أن المشروع لا يزال يحتاج إلى العديد من التحسينات، ومتسائلين: لماذا لم تكمله البلدية حتى الآن؟
وكان المجلس البلدي بالمحافظة قد وعد قبل نحو عامين في تصريح إلى "سبق" بأنه سيتم إعداد تقرير بالمشروع، والرفع به للجهة المعنية لاتخاذ اللازم غير أن الحال بقي كما هو قبل أن يتم حل المجالس البلدية وانتهاء مهامها في جميع مناطق السعودية بقرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتفصيلاً، قال السكان إن قصة المشروع بدأت قبل سنوات طويلة، لافتين إلى أن العمل فيه بدأ بالتحديد قبل نحو ثمانية أعوام غير أن المقاول انسحب، وتركه دون إكمال، والاكتفاء بالميدة فقط، ولا يعلمون ما هي الأسباب وراء ذلك، وأوضحوا أن فاعل خير تدخَّل، وقام بإكمال السور والأعمدة، ولافتين إلى أنها لا تزال تحتاج إلى العديد من التحسينات، منها بوابة حديدية وجسر دائري وغيرها.. مطالبين أمانة المنطقة بالوقوف عليها.