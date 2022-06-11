بعد 8 أعوام من الوعود.. "فاعل خير" ينقذ مقاول مشروع مقبرة الجوة بالعارضة

وتفصيلاً، قال السكان إن قصة المشروع بدأت قبل سنوات طويلة، لافتين إلى أن العمل فيه بدأ بالتحديد قبل نحو ثمانية أعوام غير أن المقاول انسحب، وتركه دون إكمال، والاكتفاء بالميدة فقط، ولا يعلمون ما هي الأسباب وراء ذلك، وأوضحوا أن فاعل خير تدخَّل، وقام بإكمال السور والأعمدة، ولافتين إلى أنها لا تزال تحتاج إلى العديد من التحسينات، منها بوابة حديدية وجسر دائري وغيرها.. مطالبين أمانة المنطقة بالوقوف عليها.