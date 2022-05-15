بعد 9 أعوام من فقدان "صالح".. والده: هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه

وقال: آخر عهدي بـ"صالح" هو عند خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب قبل حوالي 9 سنوات وتحديدًا في عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله بحي عبدالله فؤاد ولم يعد، وهو يعاني ضعفًا بالبصر والوزن الزائد وصعوبة في النطق ويبلغ طوله مترًا و60 سم، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن رغم الجهود الأمنية للبحث عنه، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.