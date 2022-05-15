بعد 9 أعوام من فقدان "صالح".. والده: هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه

9 سنوات مضت على اختفاء الشاب صالح بن محسن الهلالي من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر.
"سبق" تواصلت مع والد الشاب صالح الذي أكد أن من 9 سنوات لا جديد على القضية وابنه لا يزال مفقودًا رغم البلاغات والنداءات التي أطلقت بهذا الشأن.
وقال: آخر عهدي بـ"صالح" هو عند خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب قبل حوالي 9 سنوات وتحديدًا في عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله بحي عبدالله فؤاد ولم يعد، وهو يعاني ضعفًا بالبصر والوزن الزائد وصعوبة في النطق ويبلغ طوله مترًا و60 سم، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن رغم الجهود الأمنية للبحث عنه، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.
وناشد والد صالح من يعثر عليه أو يشتبه به تصويره وإبلاغ الجهات الأمنية بذلك أو التواصل على الأرقام الخاصة: (0555889886-0552903155-0595559988).
وعن ماذا يتوقع عن حال "صالح"؟ قال والده: "هذا السؤال الذي لا أستطيع الإجابة عليه".