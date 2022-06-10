بعرفات ومزدلفة ومحطات النقل.."سقيا الحاج" يستهدف توزيع 2 مليون عبوة

كما كشف التقرير عن (8) مبادرات تطوعية نتج عنها مشاركة (152) متطوعًا يمثلون (4) فرق تطوعية نفذوا خلالها (760) ساعة تطوعية، كما كشف التقرير عن ارتفاع تبرعات وقف سقيا الماء بمكة المكرمة التي وصلت إلى (7,012,859) ريالًا، حيث تسعى الجمعية لاستكمال مبلغ عشرة ملايين ريال لبناء مركز تجاري إداري في نفس الموقع الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة يصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.