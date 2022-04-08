"بعطائكم".. "بر يلملم" توزِّع 18 ألف وجبة إفطار بالحرم المكي خلال أسبوع

وقال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني: إن الجمعية مسجَّلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (379)، ومصرَّح لها من شؤون الحرمين لتنفيذ إفطار صائم في ساحات الحرم برقم تصريح (1443090053). وإن ما تقدمه الجمعية من خدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام واجب يتحتم علينا جميعًا المشاركة فيه، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لخدمة ضيوف الرحمن. وإننا نشارك المسؤولية مع حكومتنا الرشيدة في القيام بخدمتهم من مختلف جنسياتهم وأعراقهم.