"بعطائكم".. "بر يلملم" توزِّع 18 ألف وجبة إفطار بالحرم المكي خلال أسبوع

أعلنت جمعية البر الأهلية بيلملم تحقيق 18% من مشروع إفطار صائم الذي يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك بساحات المسجد الحرام، ويتبقى 82% على اكتمال مشروع إفطار صائم بالمسجد الحرام، الذي يستهدف 100 ألف وجبة.
وحثت الجمعية المحسنين على المبادرة بالتبرع، واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن فطَّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء".
وقال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني: إن الجمعية مسجَّلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (379)، ومصرَّح لها من شؤون الحرمين لتنفيذ إفطار صائم في ساحات الحرم برقم تصريح (1443090053). وإن ما تقدمه الجمعية من خدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام واجب يتحتم علينا جميعًا المشاركة فيه، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لخدمة ضيوف الرحمن. وإننا نشارك المسؤولية مع حكومتنا الرشيدة في القيام بخدمتهم من مختلف جنسياتهم وأعراقهم.
ودعا "الحيسني" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة في المشروع بتفطير صائم واحد طيلة أيام الشهر بقيمة 360 ريالاً، أو 5 صائمين بقيمة 1800 ريال، أو 10 صائمين بقيمة 3600 ريال، أو بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.
وأوضح "المحسيني" أن الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات:
* للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200232)
* البنك الأهلي السعودي رقم (00300000979205)
* بنك البلاد (999121746870004)
وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، هو (0555155101)
* واتساب wa.me/966555155101
* متجر الجمعية: https://yalmlmbir.com/BaVWKl
سألين المولى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.