بفروعها الثلاثة.. تتويج الفائزين بجائزة "القصيبي" في نسختها الأولى

أما فرع التنمية والإدارة حاز قطاع الأمن العام، وتطبيق توكلنا، مناصفة على المركز الأول حيث خصصت هذه الدورة للجهات التي أسهمت في تخفيف الآثار الاقتصادية والتجارية والإدارية التي سببتها جائحة كورونا بواقع تسعة معايير حددتها اللجنة العلمية، حيث كان لقطاع الأمن العام دور كبير في التعامل مع الأزمة بكل كفاءة وفاعلية، كما حققت منصة توكلنا التميز افتراضياً من خلال الحلول التقنية الابتكارية والإبداعية، حيث شملت خدماتها أكثر من 144 خدمة إلكترونية وبلغ عدد مستخدميها 26 مليون مستخدم.