بقالب ترفيهي.. دعوة مجانية للاستمتاع في "ربيع محمية الملك سلمان"

أكد عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أن مهرجان ربيع محمية الملك سلمان بمنتزه المغواة بحائل والذي يستمر لمدة أربعة أيام، يستهدف الأهالي والمقيمين في منطقة حائل والمناطق المجاورة لها؛ للتعريف بالمحمية وأهدافها بقالب ترفيهي يسهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها.



وأضاف: "يسعى المهرجان أيضاً إلى تعريف المجتمع المحلي والأهالي بالأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمحمية وإشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة".



وتابع: "تتكون فعاليات المهرجان من عدد من البرامج النوعية كأنشطة المتاحف الخاصة وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال وفعاليات خاصة بالشباب كالرماية والفروسية".



وأردف: "يضم المهرجان أجنحة لعدد من المطاعم والمقاهي المميزة، وتنظيم رحلات سفاري للمغامرات ورحلات هايكنج وتزلج على الرمال، وحرصت المحمية إلى تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة وتوفير خدمات الحراسات الأمنية والنظافة والضيافة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة للزائرين، وقد وجهت المحمية الدعوة للأهالي والمقيمين بزيارة هذا المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، وسوف يكون الدخول للفعاليات مجاناً طيلة مدة المهرجان".