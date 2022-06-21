بقرار "الوزراء".. إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل مهامه لبنك التنمية الاجتماعية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، أن نقل مهام الصندوق لأعمال البنك سيضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة، وسيفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من خدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية المالية وغير المالية، بما يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين المواطنين، وتوفير الدعم الفعال لاحتياجاتهم الاجتماعية والتنموية، وهو الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك منذ إنشائه بتقديم التمويل التنموي والخدمات الاجتماعية لشرائح المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين.