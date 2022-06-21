بقرار "الوزراء".. إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل مهامه لبنك التنمية الاجتماعية

قدَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء ونقل اختصاصات ومهام الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، الذي من شأنه تعظيم الأثر والتوسع في خدمة المواطنين المستهدفين بخدمات البنك.
وأوضح "الراجحي" أن هذا القرار يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة في مواءمة الأعمال، وفق استراتيجية شاملة، وتوحيدًا للجهود في تقديم المنافع الاجتماعية تحت مظلة واحدة؛ وهذا يعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها لقطاع التنمية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، أن نقل مهام الصندوق لأعمال البنك سيضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة، وسيفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من خدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية المالية وغير المالية، بما يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين المواطنين، وتوفير الدعم الفعال لاحتياجاتهم الاجتماعية والتنموية، وهو الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك منذ إنشائه بتقديم التمويل التنموي والخدمات الاجتماعية لشرائح المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين.