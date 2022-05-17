بقيادة "العيسى".. ملتقى القيم المشتركة بالرياض يدعو لترسيخ التعايش بين الثقافات

وتدرك السعودية أهمية تأثير القيادات الدينية في تعزيز قيم السلام والتفاهم بين الأمم، وضرورة الحذر مستقبلًا من الصدام الحضاري، والتأكيد على أن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون، واحترام وجود الآخر مع الاعتزاز بديننا الإسلامي، لصالح الجميع، انطلاقًا من المنهج النبوي الكريم؛ حيث إن النبي محمد صلى الله وسلم الْتقى في جميع الأديان، وعقد وثيقة المدينة المنورة، وكان معتزًّا بدينه؛ داعيًا إلى الخير وإلى كلمة سواء؛ فيما كانت السعودية أول دولة تطرح عددًا من المبادرات للتقريب بين مختلف الثقافات، وقد قوبلت تلك المبادرات بتقدير واسع من العالم أجمع.