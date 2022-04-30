بقيمة إجمالية تناهز مليونَيْ ريال.. "إنسان" تُسعد 10 آلاف طفل بهدية العيد

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشروع "هدية العيد" السنوي لأبنائها المستفيدين في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة.
ورصدت الجمعية مبلغ 1.983.400 ريال لهذا المشروع، يستفيد منه 9917 طفلاً، بواقع 200 ريال لكل ابن.
وسيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات أمهاتهم لإدخال الفرح والسرور على الأبناء في أيام العيد السعيد.
وحثت الجمعية رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ عبر منصة إنسان للتبرع https://2u.pw/1HTUy، أو في حسابات الجمعية، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على "واتس أب" 0555249104 لتأكيد استلام المبلغ.
يُذكر أن مشروع هدية العيد في "إنسان" ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنويًّا لأبنائها الأيتام؛ لرسم الابتسامة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.