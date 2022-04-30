بقيمة إجمالية تناهز مليونَيْ ريال.. "إنسان" تُسعد 10 آلاف طفل بهدية العيد

وحثت الجمعية رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ عبر منصة إنسان للتبرع https://2u.pw/1HTUy، أو في حسابات الجمعية، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على "واتس أب" 0555249104 لتأكيد استلام المبلغ.