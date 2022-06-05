بقيمة 121 مليون ريال.. صندوق التنمية الزراعية يمول الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف

وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، عقدًا مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بقيمة 121 مليون ريال؛ لتمويل استيراد نحو 76 ألف طن ذرة صفراء، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية.
وتم توقيع العقد بحضور مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لصناعة الأعلاف الدكتور طارق بن عبدالله الشويمي الجماز.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.