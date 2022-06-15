بقيمة 18 مليون دولار.. "مجموعة السليمان" تقود جولة استثمارية لتوسيع خدماتها في تجارة التجزئة

كشفت مجموعة السليمان عن أحدث استثماراتها مع شركة "Cartlow" للخدمات اللوجيستية العكسية الرائدة في المنطقة، باستثمار يبلغ 18 مليون دولار، يساهم في دعم "Carlow" لمزيد من التوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتعد "Cartlow" منصة للخدمات اللوجيستية العكسية مدعمة بتقنيات مطورة تجمع بين إعادة التجارة الإلكترونية، وإدارة المسترجعات، وإعادة الشراء، والاستبدال، وإدارة الضمان، والتجديد، وإعادة التدوير؛ للاستفادة من الحلول اللوجيستية الشاملة.
وبلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية العكسية 635 مليار دولار أمريكي عالميًّا في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 958 مليار دولار بحلول عام 2028.
ويرتكز النمو على زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في قنوات المبيعات، وتسريع مواعيد إطلاق المنتجات التقنية؛ مما يزيد الطلب على تجار التجزئة لإدارة برامج الاسترجاع والاستبدال بكفاءة.
ولأن الخدمات اللوجيستية العكسية تعتبر واحدة من أكبر التحديات التشغيلية نظرًا لحجمها وتكلفتها والمهارات المطلوبة؛ تأخذ حلول "Cartlow" المدعمة تقنيًّا، العبء عن تجار التجزئة وتُزَودهم بالبرامج اللازمة لتمكينهم من الحصول على معدلات استرداد أفضل، بالإضافة إلى مخزون صحي.
وتنشط مجموعة السليمان في تجارة التجزئة متعددة القنوات والخدمات وعقارات تجارة التجزئة، لتضم في عملياتها 5 شركات تقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل: "إيكيا" المملكة العربية السعودية والبحرين، "فلو" للخدمات اللوجيستية المتكاملة، "احتراف" للتطوير العقاري، استثمار مشترك مع شركة Livspace، بالإضافة إلى استثمار استراتيجي مع سلاسة للحلول اللوجيستية المتكاملة.
ويساهم هذا الاستثمار في توسع النظام الإيكولوجي متعدد القنوات لمجموعة السليمان؛ من خلال توفير حلول جديدة ومبتكرة لكبار تجار التجزئة وذلك من خلال تقنيات "Cartlow".
وتقوم مجموعة السليمان بعدة تجارب لمبادراتٍ مختلفة مثل برنامج "إعادة الشراء" لمنتجات إيكيا؛ بهدف إطالة عمر الأثاث المستعمل من خلال الأسواق الثانوية.
من جانبه، قال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان: "يسلط استثمارنا في Cartlow الضوء على التزامنا بأهداف الاستدامة في رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة".
وقال محمد سليمان، مؤسس Cartlow ورئيسها التنفيذي: "سيساعد هذا الاستثمار على الارتقاء بأعمال Cartlow إلى مستوى جديد؛ فهدفنا مواصلة دعم التقنيات المبتكرة ضمن مشهد الخدمات اللوجيستية العكسية في المنطقة".
إضافة إلى ذلك، ساهم النقص العالمي في سلسلة التوريد مؤخرًا -إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن- في تضخم أسعار السلع الاستهلاكية؛ مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إطالة عمر الإلكترونيات من خلال الأسواق الثانوية.
وتوفر منصة إعادة التجارة الفريدة من "Cartlow" للمستهلكين والشركات، منتجات مملوكة سابقًا، مفتوحة العلبة ومجددة بأسعار منافسة، مع الحفاظ على ثقة العميل من خلال عمليات الفحص المضمونة للجودة، وتوفير الضمان على المنتجات المباعة.
مجموعة السليمان: هي مجموعة استثمارية مملوكة لعائلة السليمان، وقد تم تأسيسها من قِبَل الدكتور غسان أحمد السليمان عام 1983م في جدة.
وتنشط مجموعة السليمان في تجارة التجزئة ومجموعة خدمات مساندة لتجارة التجزئة، تضم في عملياتها 5 شركات تقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال متوسط 4000 موظف خلال السنة المالية 2021.
وتغطي أنشطة مجموعة السليمان التجارية، ثلاث قطاعات هي: تجارة التجزئة متعددة القنوات والخدمات، وعقارات تجارة التجزئة. يحتوي قطاع التجزئة متعدد القنوات على نموذجين للأعمال هما "العلامات التجارية" و"المنصات الإلكترونية". ويأتي قطاع الخدمات مدفوعًا بالنمو المستمر في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل "تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية" و"التوصيل للميل الأخير" و"الخدمات المنزلية" مهمين للغاية؛ فيما يركز قطاع عقارات تجارة التجزئة على دعم تطوير وتوسيع قطاع تجارة التجزئة.
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هي منصة الخدمات اللوجستية العكسية الرائدة في المنطقة. بدأت كمنصة لإعادة التجارة، ثم نمت لتصبح منصة قائمة على التقنيات السحابية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة.
وتقدم خدمات "SaaS" وهي برمجيات لأهداف خدمية أو البرمجيات كخدمة، لكبار التجار في النظام الإيكولوجي للخدمات اللوجستية العكسية.
وأثرت Cartlow بشكل على منظومة الخدمات اللوجستية العكسية عبر تمكين العلامات التجارية والتجار من خلال البرامج المتنوعة، ومنها: إدارة المسترجعات، وإدارة الضمان، وإعادة الشراء والاستبدال، وغيرها من البرامج القائمة على تقنياتها. وبالإضافة إلى ما سبق، تقدم منصة Cartlow للأفراد والشركات أسعارًا منافسة على مجموعة من المنتجات وتضمن أعلى معايير الجودة.