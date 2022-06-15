بقيمة 18 مليون دولار.. "مجموعة السليمان" تقود جولة استثمارية لتوسيع خدماتها في تجارة التجزئة

وتوفر منصة إعادة التجارة الفريدة من "Cartlow" للمستهلكين والشركات، منتجات مملوكة سابقًا، مفتوحة العلبة ومجددة بأسعار منافسة، مع الحفاظ على ثقة العميل من خلال عمليات الفحص المضمونة للجودة، وتوفير الضمان على المنتجات المباعة.