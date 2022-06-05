بقيمة 695 مليون ريال.. اتفاقية اكتتاب بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة كابيتال بنك إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم، عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمرًا استراتيجيًّا في المجموعة؛ حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني).
ويخضع إتمام الصفقة لإكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.
وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليارات ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)؛ مما يُسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها؛ حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة- شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية، التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.
وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل؛ لتحقيق العوائد المستدامة؛ الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
كما سيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة؛ حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي؛ خصوصًا بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عودة في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ فمنذ عام 2015م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة أكثرَ من 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2021م، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس الصندوق 52 شركة منذ عام 2017م، إلى جانب خلق أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021م.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستويين المحلي والدولي؛ حيث تهدف استراتيجية الصندوق؛ بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية، عَمِلَ الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة؛ حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
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نبذة عن مجموعة كابيتال بنك
تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدةً من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، وتبلغ قيمة أصولها 6 مليارات دينار أردني؛ فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها قرابة 472 مليون دينار أردني.
وتضم مجموعة كابيتال بنك، كلًّا من كابيتال بنك الذي تأسس في عام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي عام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)؛ الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه، وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق، ودعم النشاطات التصديرية، وتقديم كل الخدمات للشركات الأردنية العاملة بالعراق؛ فيما تقدم شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، الخدماتِ المصرفية الاستثمارية المتخصصة لعملائها عن طريق مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخططها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على أعمال وفروع بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق. وفي العام 2022 قام كابيتال بنك بالاستحواذ على أعمال وفروع بنك سوسيته جنرال- الأردن؛ الأمر الذي عاد بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي الأردني ومساهميه وعملائه. وفي بداية العام 2022، قام كابيتال بنك بإطلاق البنك الرقمي Blink ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب عمومًا.