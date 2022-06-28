بكاميرات مذهلة وتصميم رائع وشحن فائق.. هواوي تقدم هاتف HUAWEI P50

كما حافظت سلسلة هواتف HUAWEI P دائمًا على التزامها بالجودة والأناقة والتصوير الفوتوغرافي؛ حيث يمثل كل منتج ذروة ابتكار لصور الهاتف المحمول في ذلك الوقت، ويكسب مكانًا كلاسيكيًّا حقيقيًّا في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية.