"بلاي هيرا" و "زين البحرين" تدشنان شراكتهما لتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في مملكة البحرين

وقال عبدالله بن خالد آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين: "تستمر الرياضات الإلكترونية بالنمو بشكل كبير من حيث الشعبية والمشاركة فيها بالأخص بين فئة الشباب، وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً في مجال الرياضات الإلكترونية، وتهدف زين البحرين إلى استكشاف وخلق الفرص لعشاق الألعاب الإلكترونية للمشاركة في بيئة جماعية مثل الرياضات التقليدية مع كل الفوائد، كما نأمل أن نلعب دوراً أساسياً على المستوى الإقليمي كعامل لتمكين الشباب في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتنمية هذه البيئة بشكل جماعي من خلال منح اللاعبين الدعم الذي يستحقونه والفرص اللازمة للتنافس على المستوى العالمي".