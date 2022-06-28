"بلاي هيرا" و "زين البحرين" تدشنان شراكتهما لتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في مملكة البحرين

أعلنت "بلاي هيرا" و "زين البحرين" خلال المؤتمر صحفي الذي عقد مؤخراً فيه مملكة البحرين بحضور الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية عن تدشين شراكتهما وخططهم الهادفة لتنمية وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة، بالإضافة إلى توقيع زين البحرين مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر مع الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية.
ويهدف هذا التعاون لاستكشاف عشاق الرياضات الإلكترونية ودعمهم من خلال تنظيم مختلف البطولات التنافسية والكشف عن إمكانيات الرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي تأتي تحت خطة واستراتيجية بلاي هيرا وزين البحرين المستقبلية لتنمية مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية.
هذا وستطلق زين البحرين بالتعاون مع بلاي هيرا أول بطولة تصنيفية للرياضات الإلكترونية في البحرين، والتي ستوفر فرصة فريدة لتجربة الرياضات الإلكترونية وتزويد اللاعبين المحترفين والمهتمين بالألعاب الرياضية الإلكترونية بحدث مثير آخر في تقويم الرياضات الإلكترونية، كما ستكون البطولة مفتوحة لجميع اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عامًا.
تعليقاً على هذا التعاون قال نايف مُلاعب، الرئيس التنفيذي لبلاي هيرا: "من خلال تعاوننا مع زين البحرين سنكون قادرين على ضمان بناء فريق الرياضات الإلكترونية على المستوى الوطني في البحرين باستخدام المعرفة والتقنية والخبرة التي لدينا، ونفخر بأن نكون الشريك الذي تعتمد عليه زين البحرين في التعامل مع الاتحادات والفرق وصناع المحتوى، إذ سنلتزم بتوفير كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف لزين البحرين."
وأضاف ملاعب: "نلتزم في بلاي هيرا بتقديم خدماتنا وعروضنا المميزة للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري والمتاجر الإلكترونية، ونفخر بكوننا منصة سعودية وصلت للعالمية ولدينا وجود وحضور في الأسواق الرئيسة مثل اليابان التي تعدّ مهد الرياضات الإلكترونية".
وقال عبدالله بن خالد آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين: "تستمر الرياضات الإلكترونية بالنمو بشكل كبير من حيث الشعبية والمشاركة فيها بالأخص بين فئة الشباب، وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً في مجال الرياضات الإلكترونية، وتهدف زين البحرين إلى استكشاف وخلق الفرص لعشاق الألعاب الإلكترونية للمشاركة في بيئة جماعية مثل الرياضات التقليدية مع كل الفوائد، كما نأمل أن نلعب دوراً أساسياً على المستوى الإقليمي كعامل لتمكين الشباب في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتنمية هذه البيئة بشكل جماعي من خلال منح اللاعبين الدعم الذي يستحقونه والفرص اللازمة للتنافس على المستوى العالمي".
وأضاف آل خليفة: "سيلعب هذا التعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية وبلاي هيرا دوراً هاماً في اكتشاف ودعم المواهب المحلية في مجال الرياضات الإلكترونية والألعاب، وتنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، وتأسيس بيئة نشطة للرياضات الإلكترونية مما يعكس رؤية 2030 نحو تحسين وتعزيز مهارات الشباب".
وقال حسين الكوهجي، رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية: "نحن فخورون بشراكتنا مع زين البحرين لتوفير المزيد من الفرص للاعبين المحليين وعشاق الرياضات الإلكترونية لتسريع نمو الرياضات الإلكترونية في البحرين، ونتطلع لتنظيم البطولة الصيفية التصنيفية الأولى للرياضات الإلكترونية في المملكة".