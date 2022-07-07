بلا انقطاعات.. ضخّ 792 ألف م3 من المياه بمكة والمشاعر في يوم التروية

وأشارت الشركة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت 792.300 متر مكعب، بضخّ مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.