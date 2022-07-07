محليات

بلا انقطاعات.. ضخّ 792 ألف م3 من المياه بمكة والمشاعر في يوم التروية

ضخّ مستمر على مدار الساعة للشبكات وخطط تشغيل المنظومة تتواصل
بلا انقطاعات.. ضخّ 792 ألف م3 من المياه بمكة والمشاعر في يوم التروية
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

أعلنت شركة المياه الوطنية عن استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه، حسب ما أُعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ.

وأشارت الشركة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت 792.300 متر مكعب، بضخّ مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.

وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخلّ بالأمن والسلامة ولله الحمد، مؤكدةً استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ -لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعًا للبروتوكولات الصحية المطبقة.

مكة المكرمة
شركة المياه الوطنية
حج 1443

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