"بلجون": تخصيص 25 مركزًا إسعافيًا لخدمة المعتمرين في رمضان بالعاصمة المقدسة

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يوجد داخل الحرم المكي الشريف أربعة مراكز إسعافية تعمل على مدار الساعة، وهي مزودة بعربات كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين إلى مستوصفات الحرم، كما يوجد فرق متمركزة حول الحرم المكي الشريف، إضافة إلى وجود أربعة مراكز إسعافية بالمنطقة المركزية.

كما يظهر في هذا الجانب دور مبادرة "ومن أحياها" التي فاز عنها فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة بجائزة (مكة للتميز) في دورتها الثالثة عشرة، وتسلمت الهيئة الجائزة من صاحب السمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

وتهدف المبادرة إلى توزيع جهاز إيقاف الرجفان داخل الحرم المكي الشريف في أماكن ونقاط تم اختيارها بعد دراسة، مع تدريب منسوبي رئاسة الحرمين وقوات أمن الحرم على استخدام الجهاز، وذلك للمساعدة في سرعة التدخل الإسعافي لمرضى حالات توقف القلب بسبب اضطراب النظم الكهربائي الخطير (الرجفان البطيني)، حيث إن استخدام الجهاز في الدقيقة الأولى مهم للغاية لعودة النبض.

وفي هذا الإطار أيضًا، يجب أن نشير إلى أهمية تضافر الجهود لتقديم الخدمة الإسعافية لضيوف بيت الله العتيق خلال الشهر الفضيل، مع مشاركة الطواقم الطبية التطوعية.