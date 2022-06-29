"بلدية النماص" تنظم مبادرة رسم وتلوين ممشى الضباب

تُكثف بلدية محافظة النماص جهودها الخدمية في الحدائق العامة والمنتزهات بالمحافظة والمراكز استعداداً لاستقبال مصطافي المنطقة العام الحالي، حيث نظمت بلدية المحافظة في ممشى الضباب صباح اليوم، وعبر منصة العمل التطوعي، وبحضور رئيس بلدية المحافظة، مبادرة رسم وتلوين ممشى الضباب، وبمساهمة المجتمع المحلي ممثلاً في إدارة العلاقات العامة في البلدية وإدارة التطوع.
وقامت البلدية، مستخدمة الدهان، بتلوين الأرضية بأشكال فنية وهندسية مختلفة، من تصميم وتنفيذ بلدية المحافظة، وبمتابعة شخصية لكافة خطوات العمل من رئيس البلدية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية محافظة النماص "محمد سالم آل طوق" أن المبادرة تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي وفق معايير المشهد الحضاري.
ويقع ممشى الضباب على الشريط السياحي في منطقة النماص على ارتفاع ٢٨٠٠ متر عن سطح البحر، ويطل على سهول تهامة، ويعد من أجمل الأماكن السياحية للمنطقة.