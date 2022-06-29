"بلدية النماص" تنظم مبادرة رسم وتلوين ممشى الضباب

تُكثف بلدية محافظة النماص جهودها الخدمية في الحدائق العامة والمنتزهات بالمحافظة والمراكز استعداداً لاستقبال مصطافي المنطقة العام الحالي، حيث نظمت بلدية المحافظة في ممشى الضباب صباح اليوم، وعبر منصة العمل التطوعي، وبحضور رئيس بلدية المحافظة، مبادرة رسم وتلوين ممشى الضباب، وبمساهمة المجتمع المحلي ممثلاً في إدارة العلاقات العامة في البلدية وإدارة التطوع.