"بلدية بارق" تكثف جهودها لمعالجة التشوهات ومظاهر التخريب بالمحافظة

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها في معالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.
وتفصيلاً، تعمل البلدية على معالجة التشوهات البصرية على امتداد طريق الملك عبدالله بتهيئة التقاطعات بأعمال "السفلتة" وعمل و"الدوارانات" الذكية كما قامت بتجميل الجزيرة الوسطية بالأحجار والأشجار الطبيعية.
وتعمل بشكل يومي على معالجة التشوهات داخل الأحياء بأعمال النظافة العامة وإزالة النفايات ومخلفات البناء كما قامت بإعادة أعمال الدهانات للحاجز الخرساني المحاذي لحديقة خبت آل حجري.
كما قامت بمعالجة مظاهر التخريب والكتابات المشوهة على المرافق الحكومية وعدم رمي النفايات في أماكنها المخصصة هذا وسيتواصل عمل البلدية حسب خطة عمل وضعتها أمانة منطقة عسير لمعالجة التشوهات البصرية.