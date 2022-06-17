"بلدية بارق" تكثف جهودها لمعالجة التشوهات ومظاهر التخريب بالمحافظة

وتفصيلاً، تعمل البلدية على معالجة التشوهات البصرية على امتداد طريق الملك عبدالله بتهيئة التقاطعات بأعمال "السفلتة" وعمل و"الدوارانات" الذكية كما قامت بتجميل الجزيرة الوسطية بالأحجار والأشجار الطبيعية.