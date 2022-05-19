"بلدية بقعاء" تُنهي حملة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية للأحياء

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف، أن الحملة التي استمرت 90 يومًا تضمنت: تنظيف الشوارع، ومسح الأراضي الفضاء، واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية، ومسح الساحات والأراضي الفضاء، ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر، وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.