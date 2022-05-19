"بلدية بقعاء" تُنهي حملة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية للأحياء

أنهت بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل، حملة تحسين المشهد الحضري لأحياء المحافظة؛ بهدف إزالة الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر، إضافة إلى إزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات؛ استكمالًا لحملة معالجة التشوه البصري "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف، أن الحملة التي استمرت 90 يومًا تضمنت: تنظيف الشوارع، ومسح الأراضي الفضاء، واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية، ومسح الساحات والأراضي الفضاء، ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر، وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.
وأشار "الشريف" إلى أن الحملة التي شملت جميع أحياء المحافظة؛ أسفرت عن نقل مخلفات ومواد صلبة بحجم (85) ألف متر مكعب.
ونوّهت بلدية بقعاء بضرورة تعاون جميع المواطنين معها، والالتزام والتقيد بعدم رمي المخلفات الخاصة بهم؛ حفاظًا على المشهد الحضري، وتفاديًا لفرض غرامات مالية على المخالفين.