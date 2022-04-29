بلدية بيشة تنفذ 30 جولة ميدانية.. وتغلق 4 منشآت‎

وشدد على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، لافتًا إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين سوء النظافة العامة ونظافة العاملين وسوء التخزين والتداول واستخدام مواد مجهولة المصدر وانتهاء الشهادات الصحية والتصاريح النظامية وغيرها من المخالفات التي استحقت تطبيق الغرامات أو عقوبة الإغلاق، إضافة إلى أنه توجيه العاملين داخل هذه المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات التخزين والعرض ومراعاة الظروف الصحية والسليمة للإعداد والتجهيز.