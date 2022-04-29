بلدية بيشة تنفذ 30 جولة ميدانية.. وتغلق 4 منشآت‎

واصلت بلدية محافظة بيشة جهودها وأعمالها الرقابية الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على المنشآت التجارية والغذائية، وكذلك صوالين الحلاقة، فضلاً عن أعمال النظافة.
جاء ذلك وفق خطة عمل شاملة في فترات صباحية ومسائية، تضمنت تكثيف الحملات والجولات التفتيشية على مُختلف المنشآت التجارية الكائنة في نطاق البلدية.
وقال رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان: البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية يوميًا طوال أيام الشهر الفضيل وحتى انتهاء عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه تم تنفيذ أكثر من 30 جولةً ميدانيةً خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي شملت مختلف أنواع المنشآت التجارية والغذائية وأسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات وإغلاق أربع منشآت تجارية لمخالفتِها منها ملحمة كانت تبيع لحومًا مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مستويات النظافة.
وأضاف: الأعمال الميدانية كذلك شملت أعمال النظافة والصيانة وتهيئة مصليات الأعياد بالتعاون مع أوقاف المحافظة، إلى جانب مباشرة أعمال تجمعات المياه وشفطها وإزالة آثار الحالة المطرية التي هطلت مؤخرًا على المحافظة، وقد عالجت البلدية أكثر من ٩٠ بلاغًا تم استقبالها والرد عليها.
وأردف "آل جلبان": الجهود البلدية الرقابية الميدانية مستمرةً حرصًا على سلامة ونظامية كل ما يُقدّم بها وسلامة العاملين فيها وللتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.
وشدد على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، لافتًا إلى أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين سوء النظافة العامة ونظافة العاملين وسوء التخزين والتداول واستخدام مواد مجهولة المصدر وانتهاء الشهادات الصحية والتصاريح النظامية وغيرها من المخالفات التي استحقت تطبيق الغرامات أو عقوبة الإغلاق، إضافة إلى أنه توجيه العاملين داخل هذه المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات التخزين والعرض ومراعاة الظروف الصحية والسليمة للإعداد والتجهيز.
وأكد "آل جلبان" أن الجهود الرقابية تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي في المنشآت والمحلات والتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحية كل المعروض للاستهلاك الآدمي ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الخاصة بأنشطتها.
ودعا الجميع إلى التعاون مع جهود البلدية بالإبلاغ عن المُخالفات المرصودة عبر مركز ٩٤٠ على مدار الساعة.