بلدية تيماء تنفذ 237 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فواز العنزي، أن إدارة الخدمات في البلدية نفذت 237 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن مصادرة 200 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 3 محلات تجارية، إلى جانب تسجيل 3 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.