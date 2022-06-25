بلدية تيماء تنفذ 237 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

نفذت بلدية محافظة تيماء، جولات تفتيشية ورقابية خلال الأسبوع الماضي، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والبوفيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية على جميع المحال التجارية والغذائية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.
وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فواز العنزي، أن إدارة الخدمات في البلدية نفذت 237 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن مصادرة 200 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 3 محلات تجارية، إلى جانب تسجيل 3 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.
وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية؛ لضمان الصحة العامة.