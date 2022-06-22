بلدية "دومة الجندل" تعيد تدوير الإطارات والبراميل واستخدامها في الحدائق العامة

بدأت بلدية محافظة دومة الجندل إعادة تدوير المواد المستهلكة، التي تشكل جزءًا من مخلفات يصعب التخلص منها؛ لتحويلها لمنتجات ذات فائدة وأهمية؛ لتكون أشكالاً جمالية جذابة.
وصرح المهندس سميحان بن محمد الشمري، رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، بأنه من منطلق حرص بلدية دومة الجندل للمساهمة في تقليص النفايات، والتقليل من المخلفات، وتعزيز استدامة المواد، فقد تم استغلال وإعادة تدوير مجموعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها، مثل إطارات السيارات وبراميل النفايات القديمة والقطع الخشبية والعربات الحديدية؛ للاستفادة منها، وتحويلها إلى مجسمات وجلسات وأشكال فنية، يمكن استخدامها في حدائق ومتنزهات المدينة.
وأضاف "الشمري": هذه المبادرة تأتي لتعزيز مبدأ الاستدامة والتخلص الآمن من النفايات، والمساعدة في إبراز جمال المدينة، وزيادة الوعي بثقافة إعادة التدوير؛ لضمان الحفاظ على نظافة مدينتنا بيئيًّا؛ لتكون صديقة للبيئة.