بلدية "دومة الجندل" تعيد تدوير الإطارات والبراميل واستخدامها في الحدائق العامة

وصرح المهندس سميحان بن محمد الشمري، رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، بأنه من منطلق حرص بلدية دومة الجندل للمساهمة في تقليص النفايات، والتقليل من المخلفات، وتعزيز استدامة المواد، فقد تم استغلال وإعادة تدوير مجموعة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها، مثل إطارات السيارات وبراميل النفايات القديمة والقطع الخشبية والعربات الحديدية؛ للاستفادة منها، وتحويلها إلى مجسمات وجلسات وأشكال فنية، يمكن استخدامها في حدائق ومتنزهات المدينة.