بلدية سبت الجارة تطالب المواطنين بعدم إطعام قرود البابون

ويعاني سكان المركز وعددٌ من قراه من مهاجمة القرود منازلهم ومزارعهم وإتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب الأشياء المنزلية متى ما وجدتها أمامها وتكسير إنارات المنازل، بل حتى الحيوانات والطيور المنزلية لا تنجو من اعتداءاتها، ويقول البعض إنه ينتشر بينها بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة، مثل: السل والإيدز والبلهارسيا، وقد تكون سبباً في انتقال عدوى هذه الأمراض للبشر.