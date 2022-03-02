بلدية عقلة الصقور تنهي استعداداتها لمزاد الإبل الأول

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لمزاد الإبل الأول الذي ينطلق غدًا شرق المحافظة، ويستمر 12 يومًا.

وأوضح رئيس البلدية الرئيس التنفيذي للمزاد محمد بن عبدالله الكريديس أن البلدية بدأت بتهيئة وتجهيز موقع مزاد الإبل في عمل استغرق قرابة الشهر.

وبدأ العمل بالتخطيط التنظيمي وتحديد المساحة اللازمة والمسارات والطرق ومواقع الإنارة والبوابات وجميع ما يحتاجه الموقع من بنية تحتية متكاملة.

وأكد حرص البلدية على تسخير جميع إمكاناتها مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية الأخرى لإظهار المزاد بما يتناسب مع الحدث ويخدم زوار المزاد لجميع الفئات العمرية، داعيًا الجميع إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة.